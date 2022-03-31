Türkiye Gazetesi

Amasya’da tıp fakültesi dekanlık binasında Prof. Dr. H. S. B., tartıştığı meslektaşı E.K.'yı döverek ağır yaralamıştı, doktor olayı kaza olarak nitelendirdi, işte o açıklamalar. Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık binasında Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. H. S. B. ile Dr. Öğretim Üyesi E. K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada E.K.'nın burnu kırıldı, H. S. B.'nin ise parmağında kırık oluştu.

ÖNCE ÖZÜR DİLEDİ

Meslektaşı ile arasında yaşanan olayla ilgili konuşan Prof. Dr. H. S. B., anlatılanların gerçeği yansıtmadığını ve böyle bir olay yaşandığı için çok üzgün olduğunu belirterek kamuoyundan özür diledi. E.K.'nın bugün saat 11.00'de odasına geldiğini belirten Prof. Dr. H. S. B., “Beni bir takım şeylerle itham etmeye başladı. Daha sonra kendisi odadan ayrılırken benim kapımı son gücüyle çarptı. Ben de arkasından çıktım. Daha sonra birbirimize fiziki olarak temas ettik. Tek taraflı bir darp olmadı. Benim de dirseğimde ve parmağımda kırık var. Bir arbede oldu. Beraber merdivenden yuvarlandık” diye konuştu.

BİR KAZA GİBİ DÜŞÜNMEK LAZIM

Kendisinin de 10 günlük iş göremez raporu aldığını aktaran Prof. Dr. H. S. B., “Ben buraya Amasya halkına hizmet etmek için geldim. Buraya geleli 30 gün oldu. 30 gündür E. K. Bey'in mobbingine maruz kaldım. Doktora şiddetin bu kadar ayyuka çıktığı bir dönemde doktorların kendi arasında bu şekilde bir kavga olması da tabii ki hoş değil. Ben bunu önemsiyorum. Böyle bir şey oldu. Bir kaza gibi düşünmek lazım. Kendisine de geçmiş olsun” şeklinde konuştu.

Sağlıkta şiddet olaylarıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı “Ciddi önerimdir. Hekimlere silah taşıma ruhsatı verilsin, hekime şiddet anında biter. Kimse polise kafa tutamıyor, neden, çünkü silahı var” paylaşımıyla ilgili de konuşan Prof. Dr. H. S. B., “Sosyal medya paylaşımıyla ilgili insanları yargılamamak lazım. Bence sosyal medyada insanlar içinden geldiği gibi konuşabilmeli. Bu bir fikirdi. Fikir verilir. Karşıdan da fikirler gelir. O twitin bu olayla hiçbir alakası yok. Ben o twitte kimseyi şiddete özendirmiyorum" ifadelerini kullandı.

Tıp fakültesinde dehşet! Doktor, doktoru döve döve ağır yaraladı Amasya’da tıp fakültesi dekanlık binasında dehşet dolu anlar yaşandı. Bir doktor tartıştığı meslektaşını döverek ağır yaraladı.