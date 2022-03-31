Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari'de "Eren Kış-32 (Hakkari-Öveç) Şehit J.Bnb. Yavuz Başayar" operasyonu başlatıldı.

710 PEROSNEL SAHADA OLACAK

Operasyonda, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, jandarma özel harekat, jandarma komando, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 710 personel görev alıyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.

Hakkari'de Eren Kış-32 operasyonu başlatıldı İçişleri Bakanlığınca Hakkari’de 710 personelin katılımıyla Eren Kış-32 Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Başayar operasyonu başlatıldı.

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