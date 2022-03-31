Türkiye Gazetesi

Türkiye’de son dönemlerde artan fay hatlarındaki hareketlilik büyük depremler olabileceğine dair endişeleri de beraberinde getirdi. Uzmanlar tarafından sürekli uyarıların yapıldığı beklenen büyük İstanbul depremi için tedbirler alınmaya devam ediyor.

İSTANBUL DEPREMİ İÇİN TEDBİRLER ALINMAYA DEVAM EDİYOR

İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP), İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kaymakamlar, belediye başkanları, AFAD ve AKOM yetkilileri ile Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın da aralarında bulunduğu akademisyenlerin katılığı basın toplantısıyla açıklandı.

İSTANBUL İÇİN 9 ÖNEMLİ TEHLİKE

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 138 kurum ve kuruluşun, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, akademisyenler ile 550 uzman teknik personelin destekleriyle 102 toplantı ve 2 çalıştay gerçekleştirildiğini bildirdi Çalışmalar sonunda İstanbul için afet riski oluşturan 9 önemli tehlikenin belirlendiğini ifade eden Vali Yerlikaya, en riskli noktaların haritalandırıldığını bildirdi.

YOL HARİTALARI OLUŞTURULDU

İstanbul için 9 önemli tehlike başlıklarını, "Deprem, sel-taşkın, yangın, endüstriyel kazalar, ulaşım kazaları, heyelan, toprak kayması gibi kütle hareketleri, meteorolojik-iklimsel afetler, göç-nüfus hareketleri ile terör, toplumsal olaylar, çevre kirliliği gibi diğer afetler" olarak açıklayan Yerlikaya, alınması gereken önlemlerle ilgili yol haritaları oluşturulduğunu da ifade etti.

“TEMEL OLARAK 4 AMACIMIZ VAR”

Valisi Yerlikaya yapılan çalışmaların kaybedecek vakit olmadığını gösterdiğini belirterek "Temel olarak dört amacımız var; Şehrimizi güvenli hale getirmek, afet risk yönetimini güçlendirmek, afetlerden etkilenmeyen bir ekonomi kurmak ve afetlere karşı dirençli bir toplum oluşturmak" dedi. İstanbul'da nüfusun 41 yılda 10.7 milyon arttığını belirten Vali Ali Yerlikaya, yılda ortalama 260 binlik nüfus artışı olduğunu vurguladı.

Uzmanından Karadeniz için korkutan deprem açıklaması Doğu Karadeniz’de yaşanacak olası bir depremin büyük riskler barındırdığına dikkat çeken Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, “deprem olmaz” algısının yanlış olduğunu söyleyerek bölgenin sel ve heyelandan sonra deprem riskiyle de karşı karşıya olduğunu söyledi.