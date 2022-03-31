Türkiye Gazetesi

Ramazanın başlamasına günler kala İstanbul'da ramazan boyunca geçerli olacak metro, tramvay ve füniküler sefer saatleri için düzenleme yapıldı. Sefer saatlerindeki düzenleme Metro İstanbul'un resmi Twitter hesabından açıklandı.

Açıklamaya göre sefer saatlerindeki yeni düzenleme 2 Nisan saat 00:00 itibarıyla başlayacak.

Ramazan ayı boyunca M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, T1, T4, T5 tramvay ve F1 füniküler hatlarında seferler 02.00’ye kadar devam edecek.

Bursa'da heyelan baraj yolunu ulaşıma kapadı Bursa'da Demirtaş Barajı yolunda heyelan meydana geldi. Düşen dev kayalar yüzünden yol ulaşıma kapandı. Mahsur kalan vatandaşlar ise alternatif dağ yollarına yönlendirildi.