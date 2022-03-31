Türkiye Gazetesi

14 Temmuz 2020 tarihinde Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinde Tümgeneral olarak görev yaparken Tovuz bölgesindeki çatışmalarda şehit düşen Polad Hashimov’un adı tanker gemisinde yaşatılacak. Yalova’nın Altınova ilçesinde faaliyet gösteren Doğruyol Tersanesi’ne bakım ve onarımları gerçekleşen 2011 yılı yapımlı gemi bundan sonra “General Polad Hashimov” adlıyla dünya denizlerinde dolaşacak.

Doğruyol Tersanesi’nde düzenlenen törenle suya indirilen 140 metre uzunluğunda ve 17 metre genişliğindeki Liberya bandralı tankerin ilk işi Rusya-Ukrayna savaş bölgesinde ayçiçeği yağı getirmek olacak. Tanker Karadeniz’den Dinyeper Nehri üzerinden Ukrayna’nın İzmail Limanına ulaşarak 7 bin ton ayçiçeği yağını yükleyip Mersin Limanı’na getirecek.

Tankerin denize indirme töreninde konuşan şehidin annesi Samaya Hashimova, oğlunun isminin gemiye verilmesinden dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Türkiye ve Azerbaycan iki devlet bir kardeştir. Türk halkı, Azerbaycan halkı sağ olsun. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin” dedi. Şehidin kız kardeşi Kemale Mansimova da böyle özel bir gün için Türkiye’ye gelmekten büyük mutluk duyduklarını anlattı.

PALMALİ GEMİLERİNE ŞEHİTLERİN İSMİ VERİLECEK

Palmali Holding Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Çaka Kul ise Azerbaycan’ın Karabağ’da verdiği onurlu ve cesur mücadelede hayatını kaybeden bütün şehitlere rahmet diledi. Bundan sonra da şehitlerin isimlerinin gemilere verileceğin dile getiren Kul, “Azerbaycan’da şehit olan kardeşlerimizin isimleri bundan sonra Palmali Şirketler Grubu’na ait gemilere verilecektir. Bu vesileyle dünya denizlerinde isimlerinin yaşamalarını bir nebze olsun ailelerin yüreğine su serpilmesinin sağlamak niyetindeyiz. İnşallah bu gemimizde en yakın zamanda dünya sularında seyrine başlayacak. Umarım pruvası neta olur” diye konuştu.

Yapılan törendeki konuşmaların ardından gemi denize indirildi.

Azerbaycan'da PKK projesi: Bölücü plan tekrar sahnede 30 yıllık Karabağ işgaline son veren Azerbayan’a hain bir komplo kurulmak isteniyor. Rusya ve İran’ın 1993’te olduğu gibi Talışlara korsan cumhuriyet kurdurmaya çalıştığı belirtiliyor.

Azerbaycan’dan Ermenistan’a normalleşme adımı: 5 maddelik yeni teklif Azerbaycan'ın, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için Ermenistan yönetimine beş maddelik yeni teklif sunduğu öğrenildi.

Azerbaycan'dan ilave doğal gaz Türkiye, Azerbaycan'dan kısa süreyle günlük 5 milyon metreküpe kadar ilave gaz tedarik edecek.