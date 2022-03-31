Türkiye Gazetesi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 268 sayfalık iddianamede, 2 bin 27 kişi müşteki, 21 kişi de şüpheli olarak yer aldı. İddianamede, 21 şahıs için “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”suçlarından 40 bin 564’er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Thodex bünyesinde işlenen bu suçlardan elde edilen bütün malvarlığı değerlerine de el konulması istendi.

Metaverse Thodex gibi olabilir Sanal evrende kanuni boşlukların olduğunu belirten Ergün “Mağduriyetler yaşanmadan gerçek hayatta olduğu gibi insanların haklarını güvence altına alacak adımlar atılmalı” dedi. İnsanlara ait avatarlara yönelik hakaret, hırsızlık ve dolandırıcılık olayları da normal hayatta olduğu gibi cezalandırılmalı. Aksi hâlde Metaverse’ten alınan arsalar başkasına satılabilir.

Thodex’in firari kurucusu Özer'in evine icraya gidenler eli boş döndü Kripto para borsası Thodex'in firari kurucusu yöneticisi Faruk Fatih Özer'in evine icra amacıyla giden mağdur avukatı Sinan Keskin, evin boşaltıldığını tespit ettiklerini söyledi ve icraya gidenler elleri boş döndü.