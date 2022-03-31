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'Vergi ve ekonomi paketi' TBMM'de kabul edildi
'Vergi ve ekonomi paketi' TBMM'de kabul edildi
31.03.2022 - 19:57 |
Son Güncelleme:
31.03.2022 - 20:02
Türkiye Gazetesi
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"Vergi ve ekonomi paketi"ni içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler :
meclis,tbmm,
842826
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/842826.aspx
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