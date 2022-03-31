Türkiye Gazetesi

Anvers Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi, mRNA teknolojisi ve buna dayalı, milyonlarca insanın hayatını koruyan aşının geliştirilmesindeki öncü çalışmaları dolayısıyla Şahin ve Türeci'ye fahri doktora verdi. Üniversitede bir konferansla birlikte gerçekleştirilen takdim törenine Brüksel Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy da katılarak tebriklerini iletti.

Uğur Şahin açıkladı: Biontech’ten milyon dolarlık anlaşma BioNTech'in Üst Yöneticisi ve Türk bilim adamı Prof. Dr. Uğur Şahin, Biontech’in yeni bir anlaşmaya imza attığını açıkladı. Kanser tedavisinde TCR teknolojisini geliştirmek için iş birliği yapan şirket Medigene adlı şirkete 29.5 milyon dolardan fazla ödeme yapacak.

Uğur Şahin ve Özlem Türeci AB'nin 'ilham verenler' listesinde AB'nin 2021 için hazırladığı “ilham verenler” listesinin başında; Uğur Şahin ve Özlem Türeci yer aldı.