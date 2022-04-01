Brent petrol fiyatındaki düşüşler pompaya da yansıdı. 31 Mart itibari ile motorin fiyatlarına 88 kuruşluk bir indirim yapıldı. Brent petrol fiyatındaki düşüşün ardından benzinde de indirim yolda. 2 Nisan Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 80 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. 2 Nisan Cumartesi günü yapılacak indirimle benzinin litre fiyatının 19 liraya düşmesi bekleniyor. Motorin grubunda ise fiyat değişikliğinin olmayacağı öngörülüyor.
Gelen indirimle güncel benzin ve motorin fiyatları şöyle:
BENZİN FİYATI İSTANBUL
İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 19,69 TL
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19.70 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 21.17 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21.15 TL
BENZİN FİYATI ANKARA
Ankara benzin litre fiyatı: 19.78 TL
Ankara motorin litre fiyatı: 21,25 TL
BENZİN FİYATI İZMİR
İzmir benzin litre fiyatı: 19.80 TL
İzmir motorin fiyatı: 21.27 TL
Biden'ın açıklamaları sonrası brent petrol sert çakıldı Brent petrol fiyatları 112 dolar seviyesinde iken yüzde 5 düşüş yaşadı. Sabah saatlerinde 106 dolardan işlem gören Brent petrol, Biden'ın stratejik petrol rezervlerinin kullanılmasına izin vermesiyle yeniden çakıldı. Yaşanan düşüşün ardından benzin ve motorinde indirim beklentisi oluştu.