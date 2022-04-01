Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Hz. Ali Camii'ndeki cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Dün Sayın Zelenski ile bir görüşmemiz oldu. Bugün de 16.00 gibi Sayın Putin ile görüşmemiz olacak."

Ön görüşmeler neticesinde varılan mutabakatın getirisini artık liderler bazında özellikle Kırım ve Donbas noktasında adımın atılması için liderlerle görüşmenin, bu konuda ev sahipliği yapabileceğimizi ifade ettik."

"LİDERLER ZİRVESİNİ İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Liderler bazında özellikle Kırım ve Donbas noktasında bir adımın atılması için bunu en üst düzeyde liderlerle görüşmenin ve bu konuya da ev sahipliği yapabileceğimizi kendilerine ifade ettik. Sayın Zelenskiy'in olumlu bakışı var. Sayın Putin'in de yaklaşımı olumlu. Tarihi onlar belirleyecek. İstanbulumuzda böyle bir liderler zirvesini gerçekleştirebilir ve neticesinde bu olumsuz gidişi olumlu bir hale dönüştürmenin kararını iki liderle gerçekleştirebilirsek bizler de Türkiye olarak bundan büyük bir mutluluk duyacağız.

"ŞU ANDA BİR SIKINTI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Denizlerimizdeki mayınlarla ilgili deniz kuvvetlerimiz ciddi bir çalışmanın gayreti içerisinde. Şu anda bir sıkıntı söz konusu değil. Başta Savunma Bakanım olmak üzere deniz kuvvetleri konunun takibini yapıyorlar, tedbiri elden bırakmayacağız.

Putin Erdoğan'la görüşmeye geliyor: Çözüm umudu Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Putin’e yaptığı davetin üzerinden 24 saat geçmeden, Kremlin’den olumlu cevap geldi. Diplomatik sürecin sona ermeye başladığı günlerde Ankara’da gerçekleşecek olan Putin-Erdoğan zirvesi, bütün dünya için umut oldu.

Putin Erdoğan'ı aradı başsağlığı diledi Rus jetlerinin TSK unsurlarını vurup 3 askerimizi şehit etmesi sonrasında Putin Erdoğan'ı arayarak başsağlığı diledi.