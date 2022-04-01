Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde Afrika'dan gelecek olan kum ve toz taşınımı nedeniyle çamur yağabileceği yönünde uyarılarda bulunmuş ve gerekli tedbirlerin alınmasını söylemişti. Uyarıların ardından Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozu çamur yağışı şeklidne Edirne, Tekirdağ ve Karabük'te etkisini gösterdi.

Tekirdağ'da önceki gün sabah saatlerinden itibaren etkili olan çöl tozu hayatı olumsuz etkiledi. Araçlarının çamurla kaplandığını gören kimi vatandaşlar kendi imkanlarıyla temizlerken, kimi vatandaşlar da oto yıkamacıların yolunu tuttu. Araçların çamur kaplanması sebebiyle yıkamacılarda da yoğunluk oluştuğu görüldü.

Karabük’te ise toz taşınımı gece yarısı itibariyle etkili oldu. Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar araçlarının üzerinin toz ve çamur olduğunu fark etti.

Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozunun etkili olduğu Tekirdağ, Edirne ve Karabük'te çamur yağışı etkili oldu.

'YIKAMACILARA GÜN DOĞDU'

Aracını temizlemeye çalışan vatandaşlardan biri olan Kenan Ograş, “Çöl tozları arabaların üstünü kaplamış durumda. Bu çamur zaten dün sabah yağdı. Çamur olarak yağdı. Bu sene kışta olmadı. Bize hep çamur yağar, başka bir şey yağmaz. Yıkamacılara gün doğdu. Arabalar çamurla kaplandı mı götürüp yıkamacılara veriyoruz parayı. Arabaları yıkatıyoruz” dedi.

ARAÇLAR ÇAMURLA KAPLANDI

Öte yandan Edirne'nin merkezinde etkili olan fırtınanın ardından İpsala ilçesinde de çamur yağışı etkili oluyor. 2 gün boyunca esen rüzgar, Kuzey Afrika’dan taşıdığı tozu İpsala ilçesi üzerine bıraktı. Yağış sebebiyle sürücüler ilerlemekte zorluk yaşarken park halinde bulunan araçlar çamurla kaplandı. Bazı vatandaşlar araçlarını temizletmek için oto yıkamalara koştu.

Meteorolojiden fırtına uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Orta Karadeniz'de fırtına beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji’den toz taşınımı uyarısı! 31 Mart 2022 hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü 31 Mart 2022 tarihli hava durumuna göre sıcak havalar tüm yurtta iyice etkisini gösterirken Edirne, Kırklareli, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır ve Hakkari çevreleri için sarı alarm verildi. Kıyı Ege’de rüzgârın hızının 80 km'ye kadar çıkması beklenirken, Marmara ve Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. İl il 31 Mart hava durumu tahminleri..

Meteoroloji'den fırtına ve toz taşınımı uyarısı: Çamur yağacak Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi ve Trakya için fırtına, yağış olacak bölgelerde ise çamur şeklinde yağmur olacağı uyarısı yapıldı. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği duyuruldu.