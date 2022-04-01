Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mega kentte usulsüz kart kullanımının önüne geçmek için yeni bir uygulamaya adım attı. Artık ücretsiz veya indirimli kart kullananlar tespit edilebilecek. İstasyon ve duraklarda denetçiler kart kontrolü yapacak. Kart kontrolü yapan denetçiler usulsüzlük varsa duruma müdahale edecek yoksa yolcuların geçişine izin verilecek. TGRT Haber muhabiri Hanifi Bayar’a konuşan İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, usulsüz kart kullanımlarını tespit etmek için başlattıkları uygulamayı anlattı.

“KARTIN SESİNDEN ANLAŞILIYOR”

Usulsüz kart kullanımlarını tespit etmek için ekipler kurduklarını belirten Özgür Soy, bazı istasyonlarda ve duraklarda farklı saatlerde denetimler yapıldığını söyledi. Turnikelerin seslerinden kartların ücretsiz mi, indirimli mi yoksa tam bilet mi olduğunun anlaşıldığının altını çizen Soy, usulsüzlük durumunda vatandaşların karşılaşacağı cezai işlemleri şöyle açıkladı: “Kişi başkasının kartını kullanıyorsa önce karta el konuluyor sonra kapatılıyor. İlk yakalanmada kart sahibi yaklaşık 400 TL para ceza ile kartı yeniden açtırabilir. İkinci kez yakalandığında ise 4.300 TL para cezası var” ifadelerini kullandı.

USULSÜZ KART KULLANIMINA PARA CEZASI

Artan maliyetler nedeniyle sıkıntılı günler geçirdiklerini belirten Soy, usulsüz kart kullanımının maliyetinin çok yüksek olduğunu kaydederek “İsatanbul'a usulsüz kart kullanımının yıllık maliyeti 100 milyon TL” ifadelerini kullandı. Usulsüz kart kullananlara sadece belediye yetkilileri değil vatandaşlar da tepkili.

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