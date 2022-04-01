Türkiye Gazetesi

Başakşehir’de bir devlet hastanesinde 16 Ocak 2022 tarihinde 24 yaşındaki hamile hemşire Gülhan Damar’ın darp edilmesine ilişkin olayla ilgili 2’si tutuklu 4 sanık hakim karşısına çıktı. Küçükçekmece 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu olan 2 sanık Hüseyin ve Rıdvan Koçyiğit SEGBİS sistemi ile katıldı. Tutuksuz sanıklar Aycan ve Nurcan Koçyiğitler ise duruşmada hazır bulundular. Darp edilen hamile hemşire ise Gülhan Damar duruşmaya katılım sağlamadı.

“BİZE TERBİYESİZ DEDİ”

Savunması sorulan tutuksuz sanık Aycan Koçyiğit olay günü ablası Gülcan'ın müşteki hemşire Gülhan Damar'ın çalıştığı hastanede kan verdiğini söyleyerek "Ablam sedyeden kalkmak istedi hemşire 'kalk git kendin sedyeden' dedi. Ablam dışarı çıktı kendisi ve bayıldı. Kimse yardıma gelmedi kendi imkanlarımız ile taşıdık. Ben hemşireye 'bana ismini söyle seni başhekime şikayet edeceğim' dedim ama tehdit içerikli bir söz söylemedim. Hemşire bize 'terbiyesiz, görgüsüzler, Allah belanızı versin' dedi. Kardeşim Nurcan'ın elindeki ayrana vurdu ve saçından tutup bacağının arasına aldı. Bacağı ile kolunu ezdi. Kendisini savunmasına izin vermedi. Kardeşimin saçlarını yoldu, elinde saçı yumak yumak kaldı. Hemşire hanım kardeşimi dövdü. Güvenlikler babamı, abimi ve beni ite kaka vura vura dışarı çıkardılar. Ben hamileyim falan demedi. Bebeğini düşünüyorsa kardeşimi kendisi sıkıştırmazdı. Hamile olduğu bize söylenmedi" dedi.

“HEMŞİRENİN HAMİLE OLDUĞUNU SÖYLEMEDİLER”

Tutuklu sanık Hüseyin Koçyiğit ise "Ben çocuk değilim kaç yaşında insanım ben kendime o hareketleri nasıl yakıştırayım. Hemşireye küfür etmedim. Kızımın bayıldığını duyunca ben hastane bahçesindeydim içeri girdim. Ne hakaret ettim ne vurdum. Yanaşmadım bile ben hemşireye. Müşteki bize karşı 'defol git sen kimsin bu şekilde sözler söylüyorsun' dedi. Ben bunun üzerine hemşireye 'terbiyesizsin' dedi. Çevrede bulunanlar hemşirenin hamile olduğunu söylemedi. Ben hemşireye tekme attığım iddiasını asla kabul etmiyorum. Aylardır cezaevindeyim suçsuz günahsız yere böyle ceza olur mu?" dedi. Tutuklu sanık Rıdvan Koçyiğit ise suçlamaları kabul etmeyerek 2 gözü de görmeyen bir bebeği olduğunu ve olay nedeniyle çocuğunun ameliyat bile edilmediğini söyledi.

“HEMŞİRE BENİ DARP ETTİ”

Tutuksuz sanık Nurcan Koçyiğit ise hemşire tarafından darp edildiğini söyleyerek, "Ben gittiğimde tartışma vardı. Hakaret ediyordu hemşire aileme. Ben ne oluyor diye gittim. Hemşire beni darp etti. Benim saçımı yoldu. Babam geldi gözü dönmüş gibiydi saçımı bırakmıyordu. Hamile olduğunu kimse bize söylemedi. Ben 'doymadın mı seni biraz daha döveyim' gibi bir cümle kurmadım. Ayrıca hemşire benim üstüme düştü" şeklinde konuştu.

BAŞÖRTÜSÜNDEN TUTARAK YUMRUK ATTILAR

Olay günü kan alma işlemleri için hastanede olduğunu söyleyen tanık Hamza Parlak ise "Sanık Nurcan, hemşirenin başörtüsüne yapıştı. Rıdvan da hemşireye yumruk attı, hemşire yere düştü. Hemşire yere düştükten sonra Nurcan, Aycan ve Rıdvan'ın hemşireye vurduklarını gördüm" şeklinde konuştu.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı sanıkların tahliyelerine karar verilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan hakim, sanıklar Hüseyin ve Rıdvan Koçyiğit'in tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önünde bulundurarak adli kontrol tedbiri ile tahliyelerine karar verdi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki Gülhan Damar'ın Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’nde hemşire olarak görev yaptığı belirtilerek 16 Ocak günü kan alma merkezinde görev yaptığı ve hasta Gülcan'ın kan alma işlemini bitirip başka bir hastanın kan alma işlemine geçtiği anlatılmıştı. İddianamede hasta Gülcan'ın müşteki hemşireye “Ben kalkabilir miyim?” dediği aktarılarak hemşirenin “Kendinizi iyi hissediyorsanız kalkabilirsiniz” demesi üzerine hasta Gülcan'ın “Aman siz kaldırmayın sakın” dediği ifade edilmişti. Müşteki hemşirenin işlerini bitirmesi halinde yardımcı olacağını söylediği de iddianamede ifade edilerek, hasta Gülcan'ın hemşireyi beklemeden koridora çıktığı ve baygınlık geçirdiği, olaya müdahale eden doktor ve hemşirelerin hastayı tekrar kan alma odasına getirdikleri belirtilmişti.

“BANA İSMİNİ VER SENİ İŞİNDEN EDİCEM”

O sırada hasta yakınlarından Aycan Koçyiğit’in müştekiye hitaben “Bana ismini ver seni işinden edeceğim, sana göstereceğim” dediği, şüpheli Hüseyin Koçyiğit’in ise “Sen terbiyesizsin kes sesini git” dediği iddianamede açıklanmıştı. Müşteki hemşirenin hasta yakınlarına karşılık vermediği, Nurcan Koçyiğit’in elindeki poşetleri hızlıca yere atıp müştekiye yaklaşarak “Ne oldu, ne yapacaksın?” dediği ve tahrik etmeye çalıştığı da iddianamede ifade edilmişti. Nurcan Koçyiğit’in hemşirenin başından tuttuğu da iddianamede ifade edilerek “Saçını çekip sağa sola savurduğu ve başörtüsünü açtığı, müştekinin saldırıdan kurtulmaya çalıştığı sırada sanık Rıdvan’ın gelerek dizini müştekinin yüzüne vurduğu ve hemşirenin bu hamle ile yere düştüğü” ifadeleri kullanılmıştı.

KENDİSİNE ODAYA KİLİTLEYEREK KURTULDU

Sonrasında bütün sanıkların hemşire Gülhan Damar'a saldırdıkları da iddianamede açıklanarak ellerindeki eşyaları müştekiye fırlattıkları ve şüpheli Nurcan’ın hemşirenin karnına tekme attığı, çevredekilerin “Yapmayın kadın hamile” telkinlerine rağmen sanıkların eylemlerine devam ettiği anlatılmıştı. Hemşire Gülhan'ın kendisini odaya kilitleyerek saldırıdan kurtulduğu açıklanan iddianamede Adli Tıp Kurumu’ndan alınan rapora göre müşteki hemşirenin basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde yaralandığı ifade edilmişti. İddiamamede Hüseyin Koçyiğit’in ‘kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama’ ve ‘hakaret’ suçlarından, sanıklar Nurcan Koçyiğit, Rıdvan Koçyiğit ve Aycan Koçyiğit’in ise ‘kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarından ayrı ayrı 9 aydan 5 yıl 3 aya kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.