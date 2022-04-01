Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Marmaray seferleri Ramazan ayı boyunca cuma ve cumartesi günleri gece saat 02:00'ye kadar uzatılmıştır."

Marmaray rekor tazeledi: Bir günde 616 bin 15 yolcu taşındı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Pezük, Marmaray'ın bir günde 616 bin 15 kişi taşıyarak rekor tazelediğini duyurdu.

TCDD duyurdu: Marmaray seferleri uzatıldı TCDD Taşımacılık, İstanbul’da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Marmaray trenlerinin bu gece saat 02.00’ye kadar vatandaşlara hizmet vereceğini açıkladı.