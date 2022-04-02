Türkiye Gazetesi

Adıyaman’da 2017 yılında güvenlik güçleri tarafından düzenlenen bir operasyonda “Koçero” kod adlı PKK’lı terörist Volkan Bora etkisiz hâle getirildi. Bora’nın cep telefonunda, 24 Haziran 2018’de HDP’den milletvekili seçilen Semra Güzel ile fotoğraflarına rastlandı. Dağda çekilen bu kareler sonrası TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu, Güzel’in, ‘terör örgütü üyesi olma’ suçlamasıyla dokunulmazlığının kaldırılmasına oy çokluğuyla karar verdi. Ardından HDP’li vekil için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Savcılık, ifadeye çağırdığı Semra Güzel’den bir cevap alamayınca 23 Mart’ta yakalama kararı çıkardı. Polis, kapısına gitti ancak orada da bulamadı. Her yerde aranan Güzel’in 22 Ocak tarihinde yasa dışı yollarla kaçarak Almanya’ya gittiği iddia edildi. Dün Ankara Hâkimevinde yargı muhabirleriyle bir araya gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bu konuyla ilgili bir açıklamada bulundu.

Bakan Bozdağ, şunları söyledi: Bilinen adreslerinde Semra Güzel’e ulaşılamadı. Şu anda nerede olduğuna dair de elimizde kesin ve resmî bir veri yok. Yurt içinde mi yoksa yurt dışına çıktı mı? Resmî kanallar açısından yurt dışına çıkış gözükmüyor ama gayri resmî, kaçak yollardan gitti mi bu konu da tahkik ediliyor. Kolluk görevlileri gerekli arama ve taramayı yapıyor. Yakında kendisine ulaşılır ve gereği yapılır.

HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı PKK'lı erkek arkadaşıyla çekildiği fotoğraflar deşifre olan HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı.

Semra Güzel Habur’dan 7 defa çıkış yapmış Meclis’e yeni belgeler geldi. Semra Güzel’in PKK’lı terörist Volkan Bora ile Harran Üniversitesinde öğrenciyken tanıştıkları yalanı çöktü. Gittiği kampta Güzel, ‘çok özel’ ziyaretçi muamelesi görmüş.