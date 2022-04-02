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İçişleri Bakanlığından 81 il Valiliğine Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele genelgesi
02.04.2022 - 10:31 | Son Güncelleme: 02.04.2022 - 10:34
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Faaliyet Planı”nı içeren genelge gönderildi. Genelgede; 5 milyon erkeğe eğitim verilmesi, elektronik kelepçe sayısının 1500’e çıkarılması, 5 milyon KADES uygulaması indirme sayısına ulaşılması, kadın konukevi sayısının arttırılması, 110 bin kolluk personeline eğitim verilmesi hedefleri öne çıktı.
Etiketler : SonDakika,Kadına yönelik şiddet,
843414 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/843414.aspx
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