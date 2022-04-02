Türkiye Gazetesi

Sınır kapısında hafta içi başlayan tır yoğunluğu hafta sonuna doğru arttı. Tır kuyruğu neredeyse 22 kilometreye kadar çıktı. Sınırda bekleyen tır şoförlerinden Okan Memiş, Bulgaristan’ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle uzun süredir kuyrukta beklediklerini söyledi.

“TIR PARKI KISITLI”

Kuyruğun çok yavaş eridiğini belirten Memiş, "Bulgaristan araçların işlemlerini yavaş yapıyor. Biz de bekliyoruz. Hamzabeyli'de de tır parkı kısıtlı. Bu nedenlerden dolayı uzun tır kuyrukları oluşuyor." diye konuştu. Tır sürücüsü Derviş Boztepe ise Romanya'ya ihracat yükü götürdüğünü ifade etti.

BULGARİSTAN ALIMLARI HIZLANDIRMALI

Kuyruklarda beklemenin tır şoförlerini olumsuz etkilediğini anlatan Boztepe, Bulgaristan'ın alımları hızlandırması ve Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki tır parkının genişletilmesi gerektiğini kaydetti.

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