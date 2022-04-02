Türkiye Gazetesi

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre Polis Haftası etkinlikleri kapsamında 3 Nisan’da Adnan Menderes Bulvarı’nda (Vatan Caddesi) üzerinde gerçekleştirilecek genel prova ile 10 Nisan Pazar günü yapılacak törenler sırasında bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Söz konusu günlerde saat 06.30’dan başlayarak programın bitişine kadar Adnan Menderes Bulvarı gidiş ve gelişleri, trafiğe kapalı olacak.

YARIN TRAFİĞE KAPATILACAK

Ayrıca D100 kuzey ve güney istikameti, Edirnekapı, 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin, Ordu caddeleri, Atatürk Bulvarı, Keçeci Meydan Sokak ve Hal Yolu güneyden Adnan Menderes Bulvarı'na girişlere izin verilmeyecek. Adnan Menderes Bulvarı'na alternatif olarak Turgut Özal Millet, Fevzipaşa, Sahil Kennedy caddeleri ve Atatürk Bulvarı kullanılabilecek.

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cd.) gidiş ve gelişler trafiğe kapatılacaktır.

D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri

Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

Keçeci Meydan Sokak’tan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

Hal Yolu Güney’den gelip, Vatan Caddesi girişleri

Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan cadde ve sokaklar geçici olarak trafiğe kapatılacaktır.

ALTERNATİF YOLLAR

Turgut Özal Millet Caddesi

Fevzipaşa Caddesi

Atatürk Bulvarı

Sahil Kennedy Caddesi