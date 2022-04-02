İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre Polis Haftası etkinlikleri kapsamında 3 Nisan’da Adnan Menderes Bulvarı’nda (Vatan Caddesi) üzerinde gerçekleştirilecek genel prova ile 10 Nisan Pazar günü yapılacak törenler sırasında bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Söz konusu günlerde saat 06.30’dan başlayarak programın bitişine kadar Adnan Menderes Bulvarı gidiş ve gelişleri, trafiğe kapalı olacak.
YARIN TRAFİĞE KAPATILACAK
Ayrıca D100 kuzey ve güney istikameti, Edirnekapı, 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin, Ordu caddeleri, Atatürk Bulvarı, Keçeci Meydan Sokak ve Hal Yolu güneyden Adnan Menderes Bulvarı'na girişlere izin verilmeyecek. Adnan Menderes Bulvarı'na alternatif olarak Turgut Özal Millet, Fevzipaşa, Sahil Kennedy caddeleri ve Atatürk Bulvarı kullanılabilecek.
TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR
Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cd.) gidiş ve gelişler trafiğe kapatılacaktır.
D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri
Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
Keçeci Meydan Sokak’tan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
Hal Yolu Güney’den gelip, Vatan Caddesi girişleri
Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan cadde ve sokaklar geçici olarak trafiğe kapatılacaktır.
ALTERNATİF YOLLAR
Turgut Özal Millet Caddesi
Fevzipaşa Caddesi
Atatürk Bulvarı
Sahil Kennedy Caddesi