Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Artık salgın belasından büyük ölçüde kurtulduk. Birkaç aya bunu gündemimizden çıkarmayı umuyoruz.

Savaşı bitirmek için elimizden geleni yapıyoruz.

Daha önce Suriye'de gördüğümüz insani trajedilerin biri şimdi Ukrayna'da yaşanıyor. Ukrayna'daki tablo, vatan topraklarının güvenliğinin önemini bir kez daha göstermiştir. Vatanı olmayanın özgürlüğü kalmaz.

Sokaklarımızı karıştırarak ülkeyi ateşe boğmak isteyenlere fırsat vermedik, vermeyeceğiz.

Elbette sıkıntılarımız var ama umudumuz daha büyüktür.

SON DAKİKA HABERİNİN AYRINTILARI GELİYOR...