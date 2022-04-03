Türkiye Gazetesi

Milli sporcularımız uluslararası arenada bayrağımızı dalgalandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcularımızdan art arda madalya haberleri geldi. Gelişmelerin akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda derece elde eden milli sporcuları tebrik etti.

ERDOĞAN SOSYAL MEDYADAN TEBRİK MESAJI YAYIMLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak 11'inci kez Avrupa Şampiyonu olan milli sporcumuz Rıza Kayaalp ile aynı turnuvada gümüş madalya kazanan Yunus Emre Başar ve bronz madalyaların sahibi olan Emre Mutlu ile Ahmet Uyar'ı canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

FUAT OKTAY'DAN TEBRİK MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak 11. kez Avrupa Şampiyonu olan milli sporcumuz Rıza Kayaalp ile turnuvada gümüş madalya kazanan Yunus Emre Başar ve bronz madalyaların sahibi olan Emre Mutlu ile Ahmet Uyar'ı ülkemize yaşattıkları gurur için gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 11. kez Avrupa şampiyonu! Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda 11. kez Avrupa şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Büyük gurur! Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, kadınlar takım sıralamasında 140 puanla zirvede yer aldı.

Milli sporcu Samet Gümüş'ten altın madalya Milli boksör Samet Gümüş, Hırvatistan'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Milli sporcu Emre Mutlu'dan altın madalya Milli sporcumuz Emre Altun, Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Diğer temsilcimiz Mustafa Safa Yıldırım ise üçüncü olarak bronz madalya elde etti.

Milli judocu Vedat Albayrak’tan gümüş madalya İsrail'de Tel Aviv Grand Slam'de mücadele eden milli sporcumuz Vedat Albayrak, finalde rakibine yenilerek turnuvayı gümüş madalya ile kapattı.