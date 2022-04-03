Türkiye Gazetesi

Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları, kuvvetli lodos nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yapılan duyuruya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

Yine aynı gerekçeyle saat 08.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamamıştı.

İstanbul’a lodos fırtınası uyarısı! Tehlikelere karşı dikkatli olun AKOM verilerinde göre, akşam saatlerden itibaren İstanbul’da lodos fırtınasının etkili olması bekleniyor. Vatandaşlar da çatı uçması ve baca gazı zehirlenmesi gibi tehlikelere karşı uyarıldı.