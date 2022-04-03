Türkiye Gazetesi

İkna çalışmaları sonuç vermeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlık koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK terör örgütünden kaçan bir terör örgütü mensubu daha, güvenlik güçlerine teslim oldu.

SAYI 22'YE YÜKSELDİ

Terör örgütüne 2014'te katılan örgüt mensubunun, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, 1 Ocak 2022'den bu yana teslim olan örgüt mensubu sayısı 22'ye yükseldi.

Çözülme sürüyor! İkna çalışmaları sonucu 1 terörist daha teslim oldu Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde ve 4 ilin Emniyet Müdürlükleri tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu 1 örgüt mensubu daha teslim oldu.