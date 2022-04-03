Türkiye Gazetesi

Sabah saatlerinde işe gitmek için metroyu kullanmak isteyen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şok oldu çünkü metro girişinde su borusu patlaamış ve her yeri su basmıştı. Şişli İstasyonu Ortaklar Caddesi'nin üzerinde bulunan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) ait su borusu henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Arıza nedeniyle ana cadde ve metro istasyonuna su aktığını gören görevliler, durumu yetkililere bildirdi. Borunun patlamasıyla birlikte sular yola ve metro istasyonuna aktı.

İSKİ ekiplerinin arızanın giderilmesi başlattığı çalışmalar ise sürüyor.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, suyu keserek Ortaklar Caddesi girişine gitmek isteyen yolcuları diğer kapılara yönlendirdi. Yaşanan olumsuzluk nedeniyle metro seferlerinde herhangi bir aksama olmazken temizlik çalışmasının ardından metro istasyonunun Ortaklar girişi de yolcu geçişlerine açıldı.

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