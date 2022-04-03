Türkiye Gazetesi

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, “Aldığımız 42 bin ton ayçiçek yağının 18 bin tonu yolda” dedi. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Ramazan ayında vatandaşın kaliteli ve uygun fiyatlı gıdaya erişimde sıkıntı yaşamamaları için görev alanlarındaki ürünlerle ilgili aldıkları tedbirleri açıkladı. Salgın hastalık, tarımsal kuraklık ve Rusya-Ukrayna savaşının tüm dünyada gıda piyasalarını etkilediğini belirten Güldal, et, süt ve yumurta ile yemeklik ayçiçeği yağı fiyatlarının makul seviyede kalması için önlemler aldıklarını söyledi.

ET VE SÜT FİYATLARININ ÖNÜNE GEÇTİK

Yem maliyetlerini düşürerek buradaki maliyet artışının et ve süte yansımasının önemli bir miktarda önüne geçildiğini kaydeden Güldal, “Binlerce üreticiye yarı fiyatına arpa ve mısır sattık. TMO’nun bu desteği olmasaydı mevcut hayvan varlığı azalmış olacaktı. Yaklaşık 4 milyon ton yem hammaddesini 7-8 ayda üreticiye ulaştırarak yem maliyetlerini azalttık” diye konuştu.

EKMEK FİYATLARINI DA DÜŞÜRDÜK

YeniŞafak'ın haberine göre; Fiyatlardaki aşırı hareketlerin önüne geçilmesi noktasında bir başka çalışmalarının da un regülasyonu olduğunu anlatan Güldal, konuşmasına şöyle devam etti: “Un regülasyonunu 2021 Eylül ayından itibaren başlattık. Bize başvuran fabrikalara, belirlediğimiz fiyattan fırınlara un ulaştıracaklarını taahhüt etmeleri halinde sübvansiyonlu buğday vermeye başladık. Uygulama başlangıcında 50 kiloluk bir un çuvalının taahhüt fiyatı 185 liraydı, yakın zamana kadar 200-210 lira civarıydı. Şimdi nisan ayında 240 lira olarak uygulayacağız. Piyasa fiyatlarından en az 120 TL düşük fiyatla fırıncılarımıza un verilmesini sağlıyoruz. Sanayicilere verdiğimiz 3,2 milyon ton ekmeklik buğday un olarak fırıncılarımıza ulaştı. Böylece ekmekteki unun maliyetini düşürdük. Bize taahhüt veren un sanayici ve fabrikalarını takip ediyoruz. Taahhüdüne uymayan un fabrikasına bir yıl süreyle buğday vermiyoruz” dedi.

18 BİN TON AYÇİÇEĞİ YAĞI YOLDA

Ayçiçeği yağı regülasyonu çalışmaları hakkında da bilgi veren Güldal, “Kendi satış noktalarımız, Tarım Kredi Kooperatif Marketler ve PttAVM.com üzerinden 5 litrelik Ayçiçek yağını 129 liradan satışa sunduk. Amacımız piyasadaki yağ fiyatlarının aşağıya çekmekti. 5 litrelik yağlar 150-160 liralara geriledi” dedi. Rusya’dan yaptıkları ayçiçeği yağı sevkiyatında herhangi bir problem olmadığını anlatan Güldal, “Şu ana kadar planladığımız 42 bin tonluk ayçiçeği yağının 24 bin tonu geldi. 18 bin ton yağımız da geliyor. ” şeklinde konuştu.

TMO ÜRETİCİNİN YANINDA

Güldal, bu sezonun geçen sezona oranla yüzde 50’nin üzerinde daha iyi bir yağış aldığını belirterek “Nisan ve mayıs yağışlarının da mevsim normallerinde geleceği öngörülüyor. O şekilde gerçekleşirse 2021 yılında yaşadığımız kuraklık nedeniyle gerçekleşen düşük rekolte, bu yıl yerini daha verimli daha yüksek bir rekolteye bırakacak. Burada elbette artan girdi maliyetlerine karşı üreticimiz korunacaktır. Üreticinin ürünü mutlaka değerli olacaktır” dedi.

BAKLİYAT YÜZDE 30-50 DAHA UCUZ

Türkiye’nin bakliyat stokunun yeterli olduğunu anlatan Ahmet Güldal, “Bakliyatımız bir sonraki sezona devir yapacak düzeyde stoklarda mevcut. Baldo pirinç, Osmancık pirinç, mercimek çeşitleri, nohut çeşitleri, kuru fasulye bunları piyasanın yaklaşık olarak yüzde 30-50’si arasında daha ucuza satıyoruz. Satışlarımızı TMO Satış Noktaları, Tarım Kredi Kooperatif Marketler ve PttAVM üzerinden yapıyoruz" dedi.

Ayçiçek yağı fiyatlarında son durum: 26,95'lik etiketi görenler şaşırdı Ayçiçek yağı fiyatlarında yaşanan ani yükseliş sonrası yetkililerden gelen açıklamalar fiyatların düşmesi için yeterli olmadı. Zincir marketlerde ve internetteki fiyatlar zaman zaman dudak uçuklatacak seviyeye çıkarken, yarım litrelik yağlara da rağbet arttı. Ayçiçek yağı fiyatlarında bu hafta dikkat çeken ise yarım litresinin 26,95 liradan satışa sunulması oldu.

İspanya'da ayçiçek yağı ve süt rafları boşaldı Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, dünya genelinde de gıda temin sorunları meydana geliyor. İspanya’da marketlerde ayçicek yağı ve süt raflarında ürün kalmadı.