Türkiye Gazetesi

31 Mart Perşembe günü Hakkari’nin Derecik ilçesi Hacıbey Çayı civarında yapılan arama tarama faaliyeti esnasında Samanlı Hudut Birliği'nde görevli Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen (25), bir anda dengesini kaybederek Hacıbey Çayı'na düştü. Çaya düşerek kaybolan asteğmeni bulmak için AFAD, jandarma ve emniyet birimlerine ait toplam 28 dalgıç, 300 asker ve 30 güvenlik korucusu olmak üzere toplam 358 personel ve vatandaşın desteğiyle arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan yoğun arama faaliyetleri sonucunda ekipler, dün saat 15.30 sıralarında Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen’in cansız bedenine ulaştı.

Şehit asteğmenin naaşının düştüğü yerden yaklaşık bin 600 metre ileride güvenlik korucuları tarafından bulunduğu öğrenildi.

ŞEHİDİN İKİZ KARDEŞİ VE BABASI BİRBİRİNE SARILIP AĞLADI

Şehit Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen’in naaşı, Hakkari’de düzenlenen törenin ardından baba ocağı İzmir’e getirildi. Şehit için öğle namazını müteakip Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törende şehit asteğmen için dualar okunurken, şehidin babası Fikret Kupşen ve şehidin ikiz kardeşi Serhat Kupşen birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin yakınları da dua ve feryatlarla şehidi uğurladı.

Törenin ardından şehidin naaşı, defnedilmek üzere Kadifekale Şehitliği’ne götürüldü.

Törene, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Ak Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti İzmir Milletvekilleri, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Kastamonu'da kaza: Şehit annesi ve babası yaralandı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde otomobilin 30 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan cipte bulunan şehit babası ve annesi yaralandı.

İzmir'de 1 asker şehit oldu Milli Savunma Bakanlığı, İzmir’de eğitim esnasında yaşanan silah kazası sonucunda 1 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Şehit yakınları ve gazilere yapılan ödemeler artırıldı! İşte son rakamlar Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca hak sahiplerine yapılan aylık ödeme miktarı 1500 liradan 2600 liraya, ramazan ve kurban bayramlarında verilen ikramiye 2000 liraya çıkarıldı