Türkiye Gazetesi

Boşanmış çiftler, velayeti karşı tarafta olan evlatlarını görebilmek için icra yoluna başvuruyordu. Anne ya da baba, önce İcra Müdürlüğüne gidip belirli bir harç yatırıyor, ardından da icra memuru ve kolluk kuvvetleriyle birlikte ayrıldığı eşinin kapısına dayanıyor, bu şekilde çocuğuyla görüşebiliyordu. 90 yıldır kamuoyunun vicdanını sızlatan bu görüntüler artık son bulacak. Yürürlüğe giren yeni kanun ile boşanmış veya boşanma aşamasındaki çiftler, evladını özel teslim merkezlerinden alabilecek. Adalet Bakanlığı tarafından oluşturulan bu merkezler pilot uygulama olarak 11 ilde hayata geçirilecek. Uygulama bugün itibarıyla Adıyaman, Elâzığ, Erzurum, Gümüşhane, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Muğla, Sivas, Tekirdağ ve Uşak’ta başlayacak. Bu yıl sonuna kadar da bütün il ve ilçelerde çocuk teslim merkezleri kurulacak.

İŞLEMLER ÜCRETSİZ

Ayrıca vatandaşlar artık harç ve masraf yatırmak, ücret ödemek zorunda kalmayacak, işlemler ücretsiz olarak sunulacak. Bütün giderler Adalet Bakanlığının bütçesinden karşılanacak. Görüşmeler, uzmanlar tarafından zorla değil, çocukla ve taraflarla iletişim kurularak, nasıl davranmaları gerektiği konusunda rehberlik edilerek, rızaya dayalı gerçekleştirilecek.

İcra ile çocuk teslimi bitiyor 5'inci Yargı Paketi'nin Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri sürüyor. Yargı paketinde yapılan düzenlemeyle, boşanmış ailelerde, çocuk tesliminin icra yoluyla yapılması son buluyor.