Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE | ANKARA

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın son bulması için Türkiye önemli bir rol üstlenirken, başta Avrupalı liderler olmak üzere birçok lider Ankara’yı ziyaret etti. Bu süreçte AB’nin Türkiye’ye yaklaşımı da olumlu anlamda değişti. AB ile ilişkilerde gelinen son süreci Dışişleri Bakanı Yardımcısı ve AB Başkanı, Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile konuştuk. Türkiye’nin önemi ve ağırlığının bu dönemde daha net bir şekilde görüldüğünü söyleyen Kaymakcı “Avrupa için güvenlik, enerji transferi, göç ve tedarik zincirinde kilit ülkeyiz” dedi. Kaymakcı, özetle şunları söyledi:

AB ÜYESİ OLSAYDIK...

Rusya-Ukrayna şu anda savaşıyor ve Türkiye, bu savaşın durdurulmasında anahtar bir konuma sahip. Aslında Türkiye, AB üyesi olsaydı veya AB ve NATO genişleme, güvenlik ve savunma konusunda bölünmemiş olsaydı, belki de Rusya bu saldırıyı başlatamayabilirdi. Yani AB’nin ve NATO’nun caydırıcılığında, çatışmaların engellenmesi bakımından Türkiye’nin bu sistemin içinde olması önemli. Şu anda NATO-AB ilişkilerinde yüzde yüz kaynaşma yok. Bunun nedeni Kıbrıs meselesi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Yunanistan, Türkiye’nin AB’nin savunma ve güvenlik mekanizmalarına katılmasını engelliyor. Tabii bu engel karşısında Türkiye de GKRY’nin NATO’ya erişimini engelliyor. Avrupa kıtasında bugün tartışılan iki belge var. Bir tanesi NATO’nun ortalama 10 yılda bir yenilediği Stratejik Konsepti. Diğeri de AB’nin ‘Stratejik Pusula’sı. Aslında, Türkiye AB üyesi olmuş olsaydı belki tek ve ortak bir belge yeterli olacaktı. Bu çok önemli bir konu.

ENERJİ GÜVENLİĞİ

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrasında bütün dünyada enerji tedariki telaşı var. Bilindiği üzere Kuzey Akım-2’yi Almanya uygulamama kararı aldı. Enerji güvenliği açısından Türkiye ve Güney Gaz Koridoru Avrupa için 4 ana tedarik hattından birini oluşturuyor. Öte yandan ekonomi ve tedarik zinciri ayağında da Türkiye anahtar role sahip. Rusya-Ukrayna savaşının ortaya çıkardığı ekonomik güçlükler, tedarik hatlarındaki istikrarsızlıklar, kırılmaların aşılması, yeşil ve dijital ekonomik dönüşüm açısından Gümrük Birliği güncellemesi elimizde çok önemli bir araç. Dolayısıyla Gümrük Birliğinin güncellenmesi acil hâle geldi. 1996’dan beri Türkiye-AB Gümrük Birliğinin toplam ticaret hacmi 2,3 trilyon avro gibi bir devasa rakam. Bu devasa miktar AB ekonomisi için de Türkiye ekonomisi için de önemli. İki taraf için de kazan-kazan fırsatı sunuyor.

VİZE SERBESTİSİ

Vize serbestisi konusunda 72 kriterden 66’sı yerine getirildi. 7 Nisan’da AB İçişlerinden Sorumlu Genel Müdürü, Türkiye’yi ziyaret edecek. Vize serbestisi diyaloğu konusunda gelmiş olduğumuz noktayı gözden geçireceğiz. Bu süreci ilerletmemiz lazım. Göç konusunda üzerimize düşen iki sorumluluğu yerine getirdik. Bir tanesi engelleme diğeri de Yunan adalarına yasa dışı gitmiş kişiler varsa bunları geri almaktı. AB’nin ise 4 tane sözü vardı ancak AB aşağı yukarı bu dört sözün bir buçuğunu yerine getirdi diyebiliriz.

BRÜKSEL VE BERLİN'DE HAVA OLUMLU

Faruk Kaymakcı, Türkiye’nin AB ile üyelik sürecinde ilerleyebilmesi için Kopenhag Siyasi Kriterleri konusunda eleştirileri ortadan kaldırması gerektiğini belirterek şöyle konuştu: Geçtiğimiz haftalarda Brüksel ve Berlin’i ziyaret ettim. Yaptığımız tüm görüşmelerde bir-bir buçuk yıl öncesine göre Türkiye’ye yönelik çok daha sıcak bir hava var. Üyelik sürecinin ilerleyebilmesi için reformlarımızın hızlanması gerektiği beklentisi var. Bunu gerçekleştirebildiğimiz takdirde katılım müzakerelerinin yeniden canlanabileceğine inanıyorum.

Rusya'nın çekildiği bölgeden kan donduran görüntü: Zelenskiy isyan etti Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yakın mesafede bulunan Bucha kentinin Rus askerlerinden temizlendi. Ordunun kontrolü aldığı bölgede, Rusların gidişinin ardından kentin sokaklarında ve bazı evlerde çok sayıda sivilin cansız bedenine ulaşıldı. Söz konusu görüntülerin ardından Devlet Başkanı Zelenskiy sosyal emdya hesabından çok sert tepki verdi.

Rusya'dan müzakere açıklaması Rusya ile Ukrayna arasında süren görüşmelerde Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky, müzakerelerin yarın devam edeceğini belirtti.