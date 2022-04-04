Türkiye Gazetesi

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM), UKOME toplantısında akaryakıta gelen zamlar, ÖTV muafiyeti gibi nedenlerle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yeniden değerleme oranı olan yüzde 50, servis ücretlerine ise yüzde 40 zam önerildi.

Müzakerelerin ardından teklif, oy çokluğuyla reddedildi. Öte yandan, görüşülen "Adalar İlçesi Bisiklet Kiralama Yönergesi Revizyon Teklifi" de oy birliği ile kabul edildi.

Daha öncede ulaşıma zam teklifi verilmiş ancak bu teklif reddedilmişti.

İBB'nin İstanbulkart düzenlemesi UKOME'de reddedildi İBB'nin İstanbulkart düzenlemesi UKOME'de reddedildi. toplu ulaşıma yüzde 50, servis ücretlerine yüzde 40 zam talebi reddedilirken öğrenci kartına yaş sınırlaması teklifi de kabul edilmedi.

UKOME'den İstanbul trafiğini rahatlatacak karar UKOME kararı ile transit yük taşıyan araçların D-100, TEM ve bağlantı yollarını kullanması yasaklandı. Böylece, İstanbul'a giriş yapan transit araçlar, Silivri-Kınalı kavşağından Kuzey Marmara Otoyolu'na girip Pendik-Kurnaköy'e bağlanacak.

İBB'nin 6 bin yeni taksi teklifi UKOME'de reddedildi İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 6 bin yeni taksi teklifi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) yapılan oylamada reddedildi.