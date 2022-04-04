Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazanın üçüncü gugünde halkın sofrasına konuk oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile beraber , iftarda Ümraniye ilçesinde oturan Ersin Kılıçaslan ve ailesinin misafiri oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, evinde ziyaret ettikleri 3 çocuklu aileyle iftar yaptı. Erdoğan çifti, yemek öncesi evdekilerle sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tunus tepkisi: Halkın iradesine darbedir Tunus'ta yaşanan gelişmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan parlamentonun feshedilmesini halkın iradesine darbe olarak nitelendirirken, "Türkiye olarak Tunus halkının yanındayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna diplomasisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşı ve bölgesel konularla ilgili Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na bir milyon liralık tazminat davası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşması ve sosyal medya hesabındaki paylaşımlarında kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.