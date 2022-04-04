Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında İtalya'nın başkenti Roma'da ekimde gerçekleştirilen görüşmede varılan mutabakata ilişkin Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan Türkiye-ABD Stratejik Mekanizmasına yönelik ortak basın açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile ABD Başkanı Biden arasında Roma’da 2021 Ekim ayında gerçekleştirilen görüşmede varılan mutabakat uyarınca, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması 4 Nisan 2022 tarihinde Ankara’da başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İKİ ÜLKE ARASINDA ORTAK ÇIKARLAR

Bu kapsamda Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland ile Ankara'da gerçekleştirdikleri heyetler arası görüşmede, ekonomik ve savunma iş birliği, terörle mücadele, bölgesel ve küresel meseleler dahil olmak üzere iki ülkenin ortak çıkarlarının bulunduğu konu başlıklarının gözden geçirildiği belirtilen açıklamada, "Türkiye ve ABD, Ukrayna’nın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına dair ortak taahhütlerini yinelemişlerdir. ABD, Türkiye’nin savaşa adil ve diplomatik bir çözüm bulunmasını kolaylaştırmak amacıyla sergilediği çabaları memnuniyetle karşılamıştır." denildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde İbrahim Kalın ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland bir araya geldi. Görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere Suriye, Azerbaycan, Ermenistan, İsrail gibi bölgesel konular ele alınırken enerji güvenliği, savunma işbirliği, ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler değerlendirildi.

MEKANİZMA İKİLİ İLİŞKİLERDE POZİTİF ETKİ YAPACAK

29 Mart’ta İstanbul’da yapılan toplantının Rusya-Ukrayna müzakerelerine olumlu bir ivme kazandırdığı belirtildi. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılması noktasında Türkiye’nin önemli bir rol üstlendiği vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye’nin ateşkes sağlanması ve insani koridorların açılması yönündeki diplomatik girişimlerini kararlılıkla sürdüreceği muhataplara aktarıldı. Türkiye-ABD Stratejik Mekanizmasının hayata geçirilmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi. Bu mekanizmanın ikili ilişkilerin seyrine pozitif etki yapacağı beklentisi ifade edildi.

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