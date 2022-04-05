Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Adıyaman’da yaptığı operasyon sırasında öldürülen terörist Volkan Bora’nın cep telefonunda samimi fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlık dosyası TBMM’ye geldiği sırada Güzel ortadan kayboldu. Güzel’in savunmasını bile diğer HDP milletvekilleri yaptı.

SEMRA GÜZEL BULUNAMADI

İçişleri Bakanlığı’nın hakkında yurt dışına çıkma yasağı koyduğu Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması üzerine Güzel hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Ancak Güzel adresinde tespit edilemedi. Görgü tanıklarının ifadesine göre Güzel’in Ocak ayı sonlarında Diyarbakır’da kısa bir süre sonra ise Şırnak’ta görüldüğü ifade edildi.

DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILMADAN ÖNCE KAÇMIŞ

Akşam’da yer alan habere göre HDP'li Güzel'in Ezil Çayı üzerinden Suriye'de YPG'nin kontrolündeki alana geçtiği değerlendiriliyor. Geçiş yaptığı sırada Güzel'in hala dokunulmazlığı kaldırılmadığı öğrenildi. Kaçan Güzel'in dokunulmazlığı TBMM'deki oylamayla 1 Mart'ta kaldırılmıştı.

DANIŞMANI ALMANYA’YA GİTTİ

Güzel'in TBMM'de danışmanlığını yapan Kenan Canpolat'ın, terörist Volkan Bora'nın kuzeni olduğu belirlenmişti. Güzel'in Bora ile samimi fotoğrafları ortaya çıkınca danışmanının da Almanya'ya kaçtığı ortaya çıkmıştı. Adıyaman'da öldürülen terörist Volkan Bora ile fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından HDP'li Semra Güzel kendisini "sözlüm" diyerek savunmuştu.

HDP'li Semra Güzel kaçtı mı? Bakan Bozdağ'dan açıklama PKK’lı teröristle fotoğrafları ortaya çıktıktan sonra vekilliği düşürülen HDP’li Semra Güzel kayıp... Adalet Bakanı Bozdağ “Yurt dışına çıkışı gözükmüyor, ancak gayriresmî yollardan kaçmış olabilir” dedi.