Türkiye Gazetesi

Kırmızı et fiyatlarında yaşanan artışlardan sonra Adana’da kemikli kuzu eti 75 liradan, kemiksiz kuzu eti ise 90 liradan satılıyor. Canlı koyun fiyatı ise 2 ay önce 27 liradan satılırken şu an 50-55 lira arasında satılıyor. Kırmızı et fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tarım ve Orman Bakanlığı’na talimat verirken, Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur da fiyatları aracıların arttırdığını söyledi.

“ARACILARIN ORTADAN KALDIRILMASI GEREKİYOR”

Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur, “Girdi maliyetlerinin artmasından dolayı fiyatlar yükseldi. Bizler Adana’da elimizden geldiği kadar zam yapmamaya çalışıyoruz. Kemiksiz et şu anda 90, kemikliyse 75 liradan satılıyor. Ancak Adana’daki kasapların satmış olduğu fiyatlarda artış yok. Bu fahiş fiyatları büyük marketlerde görüyoruz. 150 liraya kadar et satıyorlar” diye konuştu. Aracıların ortadan kaldırılması gerektiğini söyleyen Yağmur, “Bu aracılar fiyatların yükselmesinde etkili oluyorlar. İleride Kurban Bayramı geleceğinden dolayı koyunları ahırlarında bağlıyorlar” dedi.

2 KATI FİYATA SATIYORLAR

Kentte uzun yıllardır koyun satan Zafer Oğuz ise aracılardan şikayetçi olduğunu belirterek, “Devletimizin bu işe bir an önce el atması gerekiyor. Yakıt fiyatlarının normale dönmesini bekliyoruz ve aracılığın ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Fırsatçılık yapan var. Kurulu düzeni, çiftlikleri olan insanlar var ve onlar durumu olmayan insanlara vadeli bir şekilde 2 katı fiyata koyun satıyorlar” ifadelerini kullandı.

Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur

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