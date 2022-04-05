Türkiye Gazetesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, nisan ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamada bulundu. Nisan ayı içerisinde yaklaşık 835 milyon TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yapacaklarını kaydeden Bakan Yanık, yaklaşık 653 milyon TL de engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını belirtti.

1 MİLYAR 488 MİLYON TL VERİLECEK

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Yanık, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda nisan ayında 1 milyar 488 milyon TL yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

9 NİSAN'A KADAR HESAPLARA YATIRILACAK

Bakan Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü ifade etti. Bakan Yanık, yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının 9 Nisan tarihine kadar hesaplara yatırılacağının bilgisini verdi.

EPDK’dan elektrik fiyatlarına 6 aylık önlem kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), elektrikte arz güvenliği veya fiyat artışlarının tüketicilere olan etkilerinin kısa ve uzun dönemli şekilde değerlendirilmesi ile serbest piyasa yapısını bozmadan ve piyasanın işleyişine müdahale etmeden 6 aya kadar önlem alınmasının sağlanacağını açıkladı.