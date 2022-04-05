Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Pendik'te bir vakaya giden 14 aylık bebek annesi Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Büşra Durmaz, gittikleri boş arazide terkedilmiş bir bebek buldu. Bebeğin aç olduğunu farkeden Durmaz, ambulansa binerek bulduğu bebeği emzirdi. Durmaz, bebeğe kendi kızının ikinci ismi olan Nisa Mihriban adını koydu.

Ardından bebek hastaneye kaldırıldı ve ATT Büşra Durmaz ertesi gün hastaneye giderek kendi kızının elbiselerinden giydirerek Nisa bebekle ilgilendi.

'ONA MEKTUP YAZDIM'

Bırakıldığında üzerinde hiçbir not olmayan bebek için hemşirelerle bir mektup yazdıklarını söyleyen Durmaz, "Belki büyüdüğünde okur kendinin nasıl bulunduğunu bilmek ister diye ambulansla seyir halindeyken ona bazı şeyler yazdım. Esirgeme kurumuna gittiğimizde aslında teslim etmek istedim.

Bunu çok dile getirmek istemiyorum ama ben de çok yıprandım ve bu sebepten veremedim. Mektup bende kaldı. Ziyarete gideceğim inşallah o zaman kabul ederlerse mektubu bırakacağım, ulaştıracağım" ifadelerini kullandı.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Sabah'ta yer alan habere göre Nisa Mihriban adı verilen 3 aylık bebek ise sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne götürüldü ancak bi süre sonra durumu kötüleşen Nisa Mihriban bebeğin yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. Bebeği boş araziye terk eden anne için Emniyet Müdürlüğü tarafından kapsamlı çalışma başlatıldı.

BİYOLOJİK ANNESİ GÖZALTINA ALINDI

Nisa Mihriban bebeği boş araziye terk eden şüpheli anne Ebru S. polis ekipleri tarafından dün saat 15.00 sıralarında evinin önünde yakalandı. Savcılık talimatıyla şüpheli Ebru S.'nin "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Terk" suçlarından gözaltına alındığı öğrenildi.

Şüpheli anne Ebru S.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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