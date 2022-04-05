Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dün Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ve Halkalı İstanbul Havalimanı Metroları kontrol merkezinde incelemelerde bulunarak Gayrettepe-Kağıthane-Havalimanı metro hattının yüzde 97 oranında tamamlandığını belirtmiş ve projenin 4 ay içinde hizmete başlayacağını duyurmuştu.

Bakan Karaismailoğlu bu kez Türkiye'nin 2053 hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu Ulaştırma Ve Lojistik Master Planı kapsamında 198 milyar dolarlık yatırım yapılacağını söyledi.

'269 MİLYON YOLCU SAYISI'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, İstanbul’da "Ulaştırma ve Lojistik Master Planı-Ulaştırma 2053 Vizyonu Lansmanı"na katıldı. Burada konuşan Karaismailoğlu, "2023'te demir yolu ile taşınan yolcu sayısının 19,5 milyona yaklaşmasını öngörüyoruz. Bu rakamın 2035'te 145 milyonu, 2053'te ise 269 milyonu geçmesini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

2053'E BÜYÜK HEDEFLER

Bakan Karaismailoğlu, "2053 yılına geldiğimizde; demir yolu, kara yolu, deniz yolu, hava yolu ve haberleşme için 198 milyar dolar yatırım yapacağız" ifadelerini kullandı. Bakanın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"2053'e geldiğimizde bölünmüş yol ağımızı 38 bin 60 kilometreye, otoyol ağımızı ise 8 bin 325 kilometreye yükselteceğiz.

2023'te demir yolu ile taşınan yolcu sayısının 19,5 milyona yaklaşmasını öngörüyoruz. Bu rakamın 2035'te 145 milyonu, 2053'te ise 269 milyonu geçmesini hedefliyoruz.

2053'e kadar 8 bin 554 kilometrelik demir yolu hattını tamamlamayı öngörüyoruz.

Hızlı tren hatları, 2053'e kadar önemli derecede yaygınlaşacak, hızlı trenlerle bağlı il sayımız 8'den 52'ye çıkacak.

Kanal İstanbul ile jeopolitik gücümüz artacak.

'YOL VE HABERLEŞME İÇİN 198 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM'

5’er yıllık planlamalarımız sonunda 2053 yılına geldiğimizde; demir yolu, kara yolu, deniz yolu, hava yolu ve haberleşme için 198 milyar dolar yatırım yapacağız.

56 havalimanıyla Türkiye yoğun bir havalimanı şebekesine sahiptir. Bu rakam, 2053 yılına kadar 61'e yükselecek.

2053'e kadar liman tesisi sayısı 217'den 255'e, lojistik merkez sayısı ise 13'ten 26'ya çıkarılacak.

2053'e kadar GSYH'ye katkımız 1 trilyon doları bularak, (198 milyar dolarlık) yatırım bedelinin 5 katından fazlasını kazandıracak."

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: “68 bin kilometrelik yollarımız anlık olarak izleniyor” Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kar yağışı nedeniyle hava, demir ve karayollarında hiçbir sıkıntı olmadığını belirterek, “12 bin personel, 13 bin araçla ülkenin her yerinde yolları güvenli şekilde açık tutmak için canla başla, özveriyle çalışan bir ekibimiz var” dedi.

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'ndan önemli metro açıklaması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu "(Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı)Bu metro hattımızı da yapması gerekenler yapmadığı için üzerimize aldık" dedi. Bakan Karaismailoğlu Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın 18 ay sonra hizmete gireceğini söyledi.

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Ağustos'ta iç hatta 5.7 milyon, dış hatta 3.8 milyon yolcuya ulaştık Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Sadece Ağustos ayında Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 5 milyon 758 bini geçerken, dış hat yolcu trafiği 3 milyon 810 bini geçti” dedi.