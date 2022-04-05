Türkiye Gazetesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından açıklama yapıyor.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Umarım yakın zamanda savaşın bittiğini görürüz. Dünkü görüntüler son derece üzüntü verici. Sokaklarda katledilmiş insanlar, toplu mezarların ortaya çıkması, çeşitli yerlerde katliam görüntülerinin eşlik etmesi son derece büyük bir faciadır. Görüntülerin arkasındaki insanlık dışı eylemlerin iyi bir şekilde araştırılması gerekiyor.

NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti diyenler aynı zamanda Türkiye'nin NATO üyeliğini sorguluyorlardı. Ama şimdi görüldü ki asla tartışılamaz.

Türkiye'nin çok uzun zamandır ortaya koyduğu güvenilirlik, zor zamanda doğru yerde durma ve hem diplomatik hem askeri kabiliyetlerini senkronize şekilde kullanmasının getirdiği büyük bir kapasitenin neticesidir.

TUNUS'TAKİ GELİŞMELER

Parlamentonun feshedilmesinden büyük bir üzüntü duyuyoruz. Tunus kendi demokrasisini korumak adına büyük çaba sarf ediyor. Kendi anayasa tecrübesini yönetme anlamında Tunus'un büyük kazanımları var. Bunun kaybedilmemesi gerekiyor.

Ayrıntılar geliyor..