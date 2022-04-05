Türkiye Gazetesi

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra Arnavutluk'a kaçtığı iddia edilmişti. Ardından güvenlik güçleri harekete geçmiş ancak zanlıyı bir türlü yakalayamamıştı.

SANIKLAR İÇİN 40 BİN YIL 562'ŞER YIL HAPİS TALEBİ

Olaya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 268 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede 2 bin 27 kişi müşteki, 21 kişi de şüpheli olarak yer aldı .Bu zanlıların "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından kırk bin beş yüz altmış dörder yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

YARGILAMA BAŞLIYOR

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi, beş gündür değerlendirdiği iddianameyi kabul etti. Tensip zaptının yazılmasının ardından sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

THODEX'İ 400 BİN TL SERMAYE İLE KURMUŞ

Öte yandan, iddianamede, kripto paranın ne olduğu, Bitcoin'in yasal statüsü, kripto borsalarında nasıl işlem yapıldığı ve borsalar arasındaki farklılıklar anlatıldı. İşte o detaylar: Thodex, 400 bin lira sermaye ile Özer tarafından kuruldu. Olaya ilişkin altı kişi tutuklanırken firari Özer hakkında geçen yıl kırmızı bülten kararı çıkarıldı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından geçen yıl 29 Mart'ta Faruk Fatih Özer ile kardeşleri Güven Özer, Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 16 şüphelinin mal varlıklarına el konuldu. Bazı şüphelilerin başka kripto para borsalarında hesaplarının olduğunun belirlenmesi üzerine, mahkeme kararı gereği söz konusu borsaların da şüphelilere ait hesapları donduruldu.

PARALARLA ALTIN ALMIŞLAR

Zanlıları Thodex üzerinden yaptıkları transferler sonucunda 22 milyon 745 bin lira ile altın alımı yaptı. Paranın gönderildiği 27 Kasım 2020 ile 23 Mart 2021 tarihleri arasında gram altın 435 lira olduğu hesaplandığında bu 52 kilo 287 gram altına tekabül ediyor.

ZARAR 356 MİLYON TL

Şüphelilerin neredeyse tamamı, yaptıkları işlemleri Faruk Fatih Özer'den aldıkları talimatlar doğrultusunda gerçekleştirdiğini söyledi. Özer', hakimiyeti altındaki 3 ayrı hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira karşılığı kripto varlık transfer etti. Bu transferlerin önemli bir kısmı Cem Uzunoğlu, Faruk Fatih Özer ve Zuhal Özer'in ticari merkezi Malta'da bulunan Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı nezdinde yer alan kripto varlık cüzdanlarına transfer edildi. Bu sebeple toplam 356 milyon liralık zarar oluştu.

Thodex davası: Fatih Özer'e 40 bin 564 yıl hapis talebi Binlerce kişiyi dolandırıp Arnavutluk’a kaçan Faruk Fatih Özer'in kurduğu kripto para borsası Thodex hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Metaverse Thodex gibi olabilir Sanal evrende kanuni boşlukların olduğunu belirten Ergün “Mağduriyetler yaşanmadan gerçek hayatta olduğu gibi insanların haklarını güvence altına alacak adımlar atılmalı” dedi. İnsanlara ait avatarlara yönelik hakaret, hırsızlık ve dolandırıcılık olayları da normal hayatta olduğu gibi cezalandırılmalı. Aksi hâlde Metaverse’ten alınan arsalar başkasına satılabilir.

Thodex’in firari kurucusu Özer'in evine icraya gidenler eli boş döndü Kripto para borsası Thodex'in firari kurucusu yöneticisi Faruk Fatih Özer'in evine icra amacıyla giden mağdur avukatı Sinan Keskin, evin boşaltıldığını tespit ettiklerini söyledi ve icraya gidenler elleri boş döndü.