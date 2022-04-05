Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren Kış-23 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu kapsamında il kırsalında operasyon düzenledi.

Ormanlık alanda arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 5 sığınak tespit etti.

Sığınaklarda yapılan aramalarda, büyük LPG tüpü, 13 pil bloğu, 6 güneş paneli, akü, uyku tulumu, battaniye, sırt çantası, 10 metre branda, 2 testere ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tespit edilen 5 sığınak güvenlik güçlerince imha edildi.

Teröre bir darbe daha! 7 sığınak yerle bir edildi Tunceli kırsalında düzenlenen operasyonda, terör örgütlerine ait 7 sığınak tespit edildi. Söz konusu sığınaklar kolluk kuvvetlerince kullanılamaz hale getirildi.

Terör yuvaları bir bir bulunuyor: 9 sığınak daha imha edildi Tunceli'de terör örgütü PKK'ya ait 9 sığınak tespit edildikten sonra imha edildi.

Teröre bir darbe daha: Sığınakları imha edildi, mühimmatları ele geçirildi Tunceli'de gerçekleştirilen terör operasyonu kapsamında tespit edilen sığınaklar imha edildi. Sığınaklarda bulunan mühimmat ve yaşam malzemeleri ise, güvenlik güçlerince ele geçirildi.