Türkiye Gazetesi

Erzurum’dan havalanarak hem Doğu Anadolu hem de Güneydoğu Anadolu Bölgelerini gözetim altında tutan İHA ve SİHA’lar, bugüne kadar çok sayıda teröristin etkisiz hâle getirilmesinde etkin rol oynadı. İnsansız hava araçları, terör, narkotik suçlar ve kaçakçılıkla mücadele alanlarında, sınır güvenliğinde, toplumsal olayların ve gösterilerin izlenmesi, takibi ve güvenliğinin sağlanmasında kullanılıyor. Bu tür olayların yanı sıra kara yolu trafik güvenliği denetimleri, deprem, sel ve benzeri doğal afetlerdeki arama kurtarma faaliyetleri ile keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinde aktif rol üstlenen filo, diğer güvenlik birimleriyle koordineli çalışma yürütüyor.

İHA-SİHA'lara bir övgü de Şakir Zümre'nin torunundan: Tek kelimeyle muhteşem Türkiye'nin gururu yerli ve milli SİHA-İHA'lar övgüleri toplamaya devam ediyor. Birçok ülkenin ihraç etmek için sıraya girdiği SİHA'lara dünya basınında manşetleri süslemeye devam ederken, bir yorum da Şakir Zümre'nin torunu Ahmet Hüsnü Humbaracıbaşı'dan geldi. Humbaracıbaşı, "Tek kelimeyle muhteşem. Hele Bayraktarların, Selçuk Bayraktar'ın yapmış olduğu SİHA'lar..." dedi.