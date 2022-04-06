Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden yapılan bildirimde, saat 01.20 itibarıyla gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı kaydedildi. Öte yandan, İstanbul Boğazı’nda sis yoğunluğu yaşanıyor.
İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle gemi trafiği durdu
06.04.2022 - 07:25 | Son Güncelleme: 06.04.2022 - 07:29
Türkiye Gazetesi
İstanbul Boğazı'nda, gemi trafiğinin çift yönlü askıya alındığı bildirildi.
Etiketler : istanbul sis,
844917 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/844917.aspx
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