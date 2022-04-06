Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden yapılan bildirimde, saat 01.20 itibarıyla gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı kaydedildi. Öte yandan, İstanbul Boğazı’nda sis yoğunluğu yaşanıyor.