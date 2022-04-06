Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi, 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe giren zamlı tarifenin ardından akaryakıt giderlerindeki tarihte yaşanmamış artış nedeniyle mart ayından beri üçüncü kez zam gündemi ile toplandı.

TOPLU ULAŞIMA YÜZDE 40 ZAM

Toplu taşıma esnafının fahiş şekilde artan akaryakıt fiyatları nedeniyle talep ettiği zam; 23 Mart, 4 Nisan tarihli oturumlarda çoğunluktaki hükümet temsilcilerinin oyları ile reddedilmişti. İBB yönetimi 4 Nisan'daki oturumda çıkan ret kararının üzerinden 2 gün geçtikten sonra Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde olağanüstü şekilde tekrar UKOME toplantısı düzenledi. Oturum İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda İBB yönetiminin hazırladığı zam teklifi, bu kez yapılan müzakerelerin ardından revize edilerek oya sunuldu. Teklifte yüzde 40 civarında zam önerildi. Öneri kabul edildi.

YENİ TARİFE FİYATLARI

Tam bilet 5.48 TL'den 7.67 TL'ye, tam abonman 430 TL'den 602 TL'ye, öğrenci abonman 78 TL'den 109 TL'ye, ilk aktarma 3.92'den 5.48 TL'ye çıkarılması önerildi. Sarı taksi açılış ücreti 7 TL'den 9.8 TL'ye, taksi kısa mesafe ücreti 20 TL'den 28 TL'ye, minibüs indi-bindi 3.75'ten 5.25'e çıkarıldı. Okul servis ücreti 0-1 km 396 TL'den 554 TL'ye, personel servis ücreti 211 TL'den 295 TL'ye Taksi Dolmuş (Kadıköy-Bostancı) 7.25 TL'den 10 TL'ye çıkarıldı.

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