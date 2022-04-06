Türkiye Gazetesi

Artan kur nedeniyle birçok şeye zam yapıldı ve bu zamlar vatandaşı bir hayli etkiledi. Zamlar doğalgaz, enerji, temel gıda ihtiyaçları gibi birçok alanda etkisini gösterirken pazar tezgahlarındaki sebze fiyatları görenlerin dikkatinden kaçmıyor.

Pazar tezgahlarının en çok tercih edilen ürünlerinden biber ve marul, fiyatlarıyla rekor kırıyor. Mutfakların vazgeçilmez sebzelerinden olan biberin kilogramı 60 liraya yükselirken, fiyat etiketleri artık gram üzerinden yazılıyor.

ARTIK 200 GRAMLIK FİYATLAR VAR

Sivri biberin kilosu 60 liraya yükselirken, Eskişehir’de pazarcı esnafı çözümü etiket değiştirmekte buldu. Pazar tezgahlarında satılan sivri biberde artık 200 gramlık fiyatlar yazıyor. Fiyatı yükselen bir diğer ürün ise marul oldu. Küçük boyları 10 lira olan marullarda büyük boyların fiyatı 18 liraya kadar yükseldi.

Fiyatlar zamlanınca sebzelerin en sevileni biberde fiyat etiketi grama döndü.

Fiyatların yükselişinde birçok etkenin olduğunu belirten pazarcı esnafı, sebzelerin de zorlu kış şartlarından etkilendiğini belirtti. Marulun bir kısmı tarladan direkt çöpe giderken, biberler yeteri kadar büyümedi.

MAHSUL AZLIĞI VE TALEP ÇOKLUĞU FİYATLARI ARTIRDI

Hal böyle olunca tarladan çıkan mahsulün miktarı azaldı. Ramazan ayının gelişiyle taleplerde de artış olunca fiyatlar tavan yaptı. Hem mahsulün azlığı, hem talebin çokluğu biber, marul gibi birçok sebzenin fiyatını etkiledi.

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