Türkiye Gazetesi

Türkiye günlerdir Pendik’te terk edilmiş halde bulunan bebeği konuşuyor. Kurtarıldıktan sonra Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz tarafından sütannelik yapılan küçük bebeğe Nisa Mihriban ismi verilmişti. Nisa bebek, sağlık durumunun iyi olması üzerine yuvaya teslim edilmişti. Yuvaya bırakılan Nisa Bebek’ten kötü haber geldi. Hayati sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırılan Nisa bebek, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip edilmeye başlandı. Bebeğin sağlık durumunun ciddi olduğu, beyin ölümü açısından kesin sonucun ise daha belirlenmediği bildirildi.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

'Yapılan ilk muayene sonucunda aspire ettiği anlaşılan bebeğin kalbinin ve solunumunun olmaması üzerine hemen entübe edildiği, yaklaşık 30 dakika daha yapılan resüsitasyon neticesinde kalp atımlarının alınmaya başlandığı'' belirtilen açıklamada, "Çocuk yoğun bakım ünitesine yatırılarak solunum cihazına bağlanan Nisa bebeğin genel durumu ciddi olup, sedasyon ve anti ödem tedavisi altında takip edilmektedir. Durumunda bir iyileşme gözlenmeyen bebeğin beyin fonksiyonları detaylı olarak araştırılmakta olup, beyin ölümü açısından kesin sonuç daha belirlenmemiştir. Yapılacak yeni test ve tetkiklerin sonucunda Nisa bebek ile ilgili son durumun önümüzdeki 24-48 saat içinde netlik kazanması beklenmektedir." denilmişti.

BAKICININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Sabah gazetesinin haberine göre, Nisa bebeği yuvada en son besleyen bakıcının ifadesi ortaya çıktı. Yaklaşık bir hafta önce işe başladığı öne sürülen bakıcı D.Y. ifadesinde; "Tek anne olarak çalışıyordum. Yuvaya geldikten sonra çocuklara mama vermeye başladım. Nisa bebek çok ağlıyordu önce ona verdim. Kucağıma alıp biberon ile besledim ve yatağına yatırdım. Diğer çocukar da ağladığı için tek tek besledim" dediği öne sürüldü.

“HAREKETSİZ OLDUĞUNU FARKETTİM”

İddiaya göre bebeklerin beslenmesi bittikten sonra içeri giren bir temizlik görevlisi, Nisa bebeğin hareketsiz olduğunu fark etti. Bu arada çocukları yıkamak için odadan ayrıldığını öne süren D.Y., "İkinci çocuğu almaya geldiğimde Nisa bebek yoktu. Temizlikçi, doktor odasına götürmüş orada müdahale edilmiş. Ben Nisa bebeğe ne olduğunu, boğazına bir şey kaçıp kaçamadığını, neden fenalaştığını, hareketsiz duruma neden geldiğini bilmiyorum. Ben yatağa bıraktığımda gayet iyiydi. Benim ihmalim yok" dediği iddia edildi.

Beyin ölümünün gerçekleşti iddi edilen Nisa bebek için 'kritik' 48 saat Pendik’te annesi tarafından sokağa terk edilen ve Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz’ın sütannelik yaptığı Nisa Mihriban bebeğin boğazına kusmuk benzeri bir madde kaçması sonucu dün beyin ölümünün gerçekleştiği iddia edilmişti. Bebeğin tedavi gördüğü hasteneden yapılan son açıklamada ise Nisa Mihriban bebeğin tedavisinin devam ettiği beyin ölümüne dair kesin neticenin 24 - 48 saat içerisinde belli olacağı duyuruldu.