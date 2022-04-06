Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz yılın yaz aylarında Tğrkiye'Nin birçok noktası özellikle Ege bölgesinde çıkan yangınlar ormanları hektar hektar kül etmiş ve yangın zor bir şekilde kontrol altına alınmıştı. Yangınların izleri yavaş yavaş silinecekken tekrardan Ege bölgesidne yangınlar çıkmaya başaldı. Geçtiğimiz gün Çorum, Uşak Kütahya, Balıkesir'de yangın çıkmış ve kontrol altına alınmıştı. Bunların ardından bugün İzmir ve Uşak'da da yangın çıktı.

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Düzlüce köyü yakınlarında ve İzmir’in Ödemiş ilçesinde, çıkan orman yangınında müdahale bütün hızıyla devam ediyor. İzmir'deki yangın Ödemiş ilçesine bağlı Çobanlar Mahallesi Ayvacık mevkiinde çıkarken yangının ardından bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 arazöz, 1 su tankeri, 1 iş makinesi sevk edildi.

RÜZGAR YANGINI KÖRÜKLEDİ

Uşak'ta ise Banaz ilçesine bağlı Düzlüce köyü yakınlarında bulunan bir ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. İhbarlar üzerine yangın yerine Banaz Orman İşletme Müdürlüğü ve Banaz itfaiyesi ekipleri sevk edilirken rüzgarın da etkili olduğu yangına 6 arazöz, 1 tanker, 1 iş makinesi ve Banaz İtfaiyesi'nden çok sayıda ekiple müdahale ediyor.

ÇEVRE İLLERDE DE YANGIN ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Çorum’un Kargı ilçesinde anız ateşinin ormanlık alana sıçramasıyla çıkan yangın ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürülmüştü.

Aynı günlerde Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Pelitören köyün yakınlarında orman yangını çıktı. Yangın, rüzgarında etkisi ile Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kızılcık köyünün ormanlarına sıçradı. Bölgeye Kütahya'ya ve Balıkesir'den çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekibi sevk edilerek yangın kontrol altına alınmıştı.

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde ise kavaklık alan yakınındaki otluk alanda çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü.

Ümraniye’de korkutan yangın: Geri dönüşüm deposunda yangın çıktı Ümraniye’de geri dönüşüm deposunda iddiaya göre elektrik trafosundan çıkan yangın tüm depoyu sardı. Birçok patlamanın yaşandığı bölgeye gelen itfaiye ekipleri 1 saati aşkın uğraşın sonucunda yangını söndürebildi. Yangında can kaybı yaşanmadı.

Bilecik'te bir günde 6 ayrı yangın çıktı, büyümeden söndürüldü Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü görevlileri bir günde 6 farklı noktada çıkan yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü.

Yangında hayatını kaybetmişti, minik Enes defnedildi Mersin’in Erdemli ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 yaşındaki Enes Güler gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı. Küçük Enes'in annesi "Enes beni niye bırakıp gittin" diyerek gözyaşı döktü.