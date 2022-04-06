Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Milletvekilleriyle Buluşma töreninde önemli açıklamalarda bulundu. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

Dünyanın çok iyi imtihan veremediği salgın, ülkemizin kapasitesini görmemize neden oldu. Küresel emtia fiyatlarının artışı ülkemize de yansıdı. Karadeniz'deki savaş da küresel dengesizliği artırdı. Fahiş fiyat artışları sadece bizim sorunumuz değil. Avrupa ülkelerinin çoğu bu durumla karşı karşıya.

İKİNCİ YOLU SEÇTİK

Ya ekonomimizi klasik anlayışa uygun şekilde faiz-enflasyon sarmalına sokacaktık ya da yeni yola girecektik. Biz tüm risklere rağmen ikinci yolu seçtik. Ekonomimizi yatırım, istihdam, üretim, cari fazla yoluyla büyütecek yeni bir programı hayata geçirdik.

MİLLETİMİZİN YENİ KIZILELMASI

Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma hedefinden geri adım atmadık, atmayacağız. Bu hedefi, milletimizin yeni Kızılelması olarak görüyoruz.

Rusya-Ukrayna krizinin küresel emtia fiyatlarına yansıması yeni olumsuzlukları beraberinde getirdi. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyecek bir yöntemle bu zor dönemden çıkacağız.

YENİ SAFHAYA GEÇİYORUZ

Şimdi yeni safhaya geçiyoruz. Hedefimiz insanlarımızın fahiş fiyat artışı ve yüksek enflasyon sebebiyle gerileyen alım gücünü eskisinin de üzerine çıkarmak. Milletimize sözümüz var. Türkiye'nin bu tarihi fırsatı kaçırmasına izin vermeyeceğiz. Hep birlikte çok çalışacağız. Kazanmadık gönül bırakmayarak 2023 seçimlerinden zaferle çıkıp ülkemizi hak ettiği yere ulaştıracağız. Artık Türkiye'nin temel altyapı ihtiyaçları konusunda eksiği kalmamıştır. Ülkemizin ayağında pranga olan terörü bitirmek için adımlar attık. Terörü ülkemizde bitirme noktasına geldik. Terörü sınırlarımız içinde bitirme noktasına geldik. Sınırlarımız ötesinde de kalıcı güvenlik koridoru oluşturduk. Vesayetle, terör örgütleriyle, darbeyle elde edemedikleri neticeyi ekonomi üzerinden devşirmeye çalışanların 2023 hesaplarını bozmak hepimizin namus borcu.

2023 SEÇİMLERİ

2023 seçimleri o kadar önemlidir ki sokakta rastgelseler selamlaşmayacakları aynı masada buluşturmuştur. Aynı odak Macaristan'da da koordinatör oldu. Aynı hesap burada da devam ediyor. Bunlara karşı gereken dersi şu kalan süre içerisinde kapı kapı dolaşarak Cumhur İttifakı olarak istediğimiz neticeye kavuşurcasına ulaşmamız lazım. Program diye ortaya çıkardıkları metin, yurt dışında hazırlanıp ellerine tutuşturulmuş bir rapordan ibarettir. Kalkınma adına tek söyledikleri bizim 20 yılda yaptıklarımızı yıkmak.

Hiçbir konuda ortada gözükmeyen bir program olduğu gibi yapacakları hiçbir şey ortada yok.