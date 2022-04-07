Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin daveti ve koordinesiyle gerçekleştirilen "Altılı Savunma Bakanları" toplantısına videokonferans yöntemiyle katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Görüşmede, diplomatik bir çözüme yardımcı olmak üzere Ukrayna'da acilen ateşkese gidilmesinin önemi ve sivillerin emniyetli bir şekilde tahliye edilmesinin aciliyeti vurgulanmıştır" ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanı Akar, Bulgaristan Savunma Bakanı Dragomir Zakov, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Baszczak, Romanya Savunma Bakanı Vasile Dîncu, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze katıldığı toplantıda bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

KARADENİZ’DEKİ MAYIN TEHLİKESİ

Toplantıda ele alınan diğer konulara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Akar, "Görüşmede, ayrıca mayınla mücadele dahil Karadeniz'de barış, sükûnet ve istikrarın korunması için iş birliğinin önemi bir kez daha dile getirilmiştir. Son olarak ağırlaşan insani durum nedeniyle insani yardımlara aralıksız devam edilmesi ve bölgede krizin daha fazla tırmanmasının önlenmesi için alınması gereken tedbirler üzerinde durulmuştur" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan NATO'ya çağrı: Bize silah verin, savaş Ukrayna'da kalsın Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, NATO müttefiklerine, ülkesine daha fazla silah tedariki çağrısında bulunacağını, böylece savaşın Ukrayna topraklarında kalacağını ve başka ülkelere yayılmayacağını söyledi.