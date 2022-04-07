Türkiye Gazetesi

Türkiye kripto tarihinde yapılan en büyük vurgunlardan birigeçtiğimiz yıl Nisan ayında, Thodex kripto para borsası sahibi Faruk Fatih Özer tarafından yapıldı. Türkiye'de faaliyet gösteren Thodex'in sahibi Özer, 20 Nisan 2021'de yaklaşık 2 milyar doları alarak yurtdışına Arnavutluk'a kaçtı ve 400 bin kişiyi mağdur etti. Kurucu firari Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 21 şüpheli hakkında 5 ayrı suçtan 40 bin 564'er yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı

. İddianamenin detayları ortaya çıktı. İddianamede, firari Fatih Faruk Özer hakkında geçtiğimiz yıl kırmızı bülten kararı çıkarıldığı ve Faruk Fatih Özer ile kardeşleri Güven Özer, Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 16 şüphelinin mal varlıklarına el konulduğuna bildirildi.

PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNDEN YARARLANMAK İSTEDİ

İddianamede, şüpheli firari Faruk Fatih Özer'in babası Zülküf Özer'in avukatı aracılığıyla, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla zararı bulunan müştekiler yönünden zararlarını karşıladıklarına dair banka dekontlarını dosyaya sunduğu, yine mağdurlar ve vekillerinin zararlarının karşılandığına dair dilekçelerini dosyaya sundukları belirtildi. Savcılık, Özer'in etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmasına ilişkin talebinin yargılamayı yapan mahkemece değerlendirilmesini istedi.

3 AYRI HESAPTAN 253 MİLYON LİRA KRİPTO

Dosya çerçevesinde alınan MASAK raporuna göre, şüpheli Faruk Fatih Özer'in hakimiyeti altındaki 3 ayrı hesaptan yaklaşık değeri 253 milyon 714 bin 909 lira olan kripto varlıkların önemli bir kısmının ticari merkezi Malta'da olan Kripto Borsasında Faruk Fatih Özer, Zuhal Özer ve Cem Uzunoğlu adına açılmış hesaplara gönderildiği kaydedildi.

KRİPTO TRANSFERLERİNDEN 52 KG ALTIN ALMIŞLAR

Toplamda 356 milyon liralık zarar oluştuğunun kaydedildiği iddianamede, şüphelilerin Thodex isimli kripto para platformu üzerinden yaptıkları transferler sonucunda 22 milyon 745 bin lira ile altın alımı yaptıkları, bu tarihte gram altının 435 lira olduğu hesaplandığında bunun 52 kilo 287 gram altına tekabül ettiği öğrenildi.

Thodex iddianamesi kabul edildi! 356 milyon TL'yi böyle kaçırmışlar Thodex soruşturması kapsamında firari Faruk Fatih Özer'in de arasında bulunduğu 21 kişi hakkında 12 bin 164 yıldan 40 bin 564 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede Thodex sisteminin işleyişi, 356 milyon liralık varlığın nasıl çekildiği de anlatıldı.

Thodex davası: Fatih Özer'e 40 bin 564 yıl hapis talebi Binlerce kişiyi dolandırıp Arnavutluk’a kaçan Faruk Fatih Özer'in kurduğu kripto para borsası Thodex hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Thodex’in firari kurucusu Özer'in evine icraya gidenler eli boş döndü Kripto para borsası Thodex'in firari kurucusu yöneticisi Faruk Fatih Özer'in evine icra amacıyla giden mağdur avukatı Sinan Keskin, evin boşaltıldığını tespit ettiklerini söyledi ve icraya gidenler elleri boş döndü.