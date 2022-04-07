Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor. Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerin devam ettiğini, ancak özellikle son olarak Buça'da yaşananlar nedeniyle aksamalar yaşandığını belirtti. Çavuşoğlu "Buça'dan gelen görüntüler müzakereleri gölgeledi" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

Yeni güvenlik sınamalarına karşı NATO'nun uyarlanması gündemde. Türkiye olarak önemli katkılar sağlıyoruz. Dünden bu yana 3 önemli oturuma katıldık. Bizim yanımızda 9 ayrı ortak daha katıldı bu toplantılara. Gürcistan, Ukrayna Finlandiya, Güney Kore, Japonya katılan ülkeler arasındaydı.

'BİZ BU ROLÜMÜZE DEVAM EDECEĞİZ'

Türkiye olarak Ukrayna konusunda ilkeli bir tavır izlerken bir yandan da savaşı durdurmak için çaba gösteriyoruz. Birçok müttefikimiz rolümüzden duyduğu memnuniyeti vurguladı.

Sayın Kuleba da toplantılara katıldı ve Türkiye'nin arabulucu rolüne önem verdiğini ve Türkiye'ye güvendiğini açıkladı. Biz bu rolümüze devam edeceğiz.

'BUÇA'DAKİ GÖRÜNTÜLER KABUL EDİLEMEZ'

Buça'daki görüntüler kabul edilemez görüntüler. Bu görüntüler oluşan müzakere ortamını maalesef etkiledi. Zor şartlarda bile müzakerelerin devam etmesi önemli biz burada üzerimize düşen rolü oynamaya devam edeceğiz.