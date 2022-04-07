Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de öğretmenlerle iftar programında konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Son iki yıldır salgın nedeniyle Ramazanlarımızı buruk geçirdik. Birçok kardeşimizi Hakka uğurladık. Zorlu bir dönemi önemli ölçüde geride bıraktık.

Salgın sürecinde öğretmen ve öğrencilerimiz de hiç alışık olmadıkları günler yaşadılar. Sizlerin de olağanüstü çabalarıyla eğitim-öğretim faaliyetlerini aksattırmadan devam ettirdik.

2021-2022 öğretim yılının 4'te 3'ünde okullarımızın kapısını açık tuttuk. İnşallah son güne kadar açık tutmayı sürdüreceğiz.

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlerin özlük haklarına katkı sağladık.