Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pendik'te terk edilmiş bulunan Nisa Mihriban bebeğin, beyin ölümünün tespit edilmediğini, genel durumunun ciddi olup tedavisinin sürdüğünü açıkladı. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip edilen Nisa bebeğin beyin fonksiyonları, beyin ölümü açısından araştırıldığında beyin ölümü tespit edilmemiştir. Genel durumu ciddi olup, yakın takip ve tedavisi devam etmektedir. Nisa bebeğimize Allah'tan şifa diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Beyin ölümünün gerçekleşti iddi edilen Nisa bebek için 'kritik' 48 saat Pendik’te annesi tarafından sokağa terk edilen ve Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz’ın sütannelik yaptığı Nisa Mihriban bebeğin boğazına kusmuk benzeri bir madde kaçması sonucu dün beyin ölümünün gerçekleştiği iddia edilmişti. Bebeğin tedavi gördüğü hasteneden yapılan son açıklamada ise Nisa Mihriban bebeğin tedavisinin devam ettiği beyin ölümüne dair kesin neticenin 24 - 48 saat içerisinde belli olacağı duyuruldu.

Nisa bebek için seferber oldular Bingöl’de kar nedeniyle yolu kapanan köyde 2 gündür ateşi düşmeyen Nisa bebek, paletli ambulansla hastaneye yetiştirildi.